Автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки до контрольованого Майорська. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"За словами Ірини Геращенко, автобуси з нашими 58 хлопцями вирушили з Горлівки до Майорська. Це означає, що за 20 хвилин усі 74 наших заручники будуть на контрольованій території", - написав він.
Нагадаємо, обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників.
Також нагадаємо, вже завершився процес обміну утримуваними особами між українською стороною і "ЛНР", останнім віддали 75 осіб.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.