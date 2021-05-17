Автобус з пасажирами перекинувся на Рівненщині: чотирьох людей доставили до лікарні

Цитата:

“У понеділок о 8:15 надійшло повідомлення про аварію у селі Мирогоща Рівненської області. Водій маршрутного таксі сполученням “Дубно-Рівне”, уникаючи зіткнення із легковим автомобілем, який виїхав на смугу зустрічного руху, різко виїхав на узбіччя, що спричинило перекидання автобусу”, - повідомляють в поліції.

Деталі

За інформацією поліції, за кермом маршрутного таксі перебував 28-річний житель міста Рівне. За зовнішніми ознаками він був у тверезому стані.

Зазначається, що в автобусі перебувало близько 20 осіб. Четверо з пасажирів отримали травми та наразі перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан та надають медичну допомогу.

На місці також працюють рятувальники.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 ККУ).

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-березні в Україні сталося 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).

За даними МВС, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.