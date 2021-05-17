Автобус с пассажирами перевернулся в Ровенской области: четыре человека доставили в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В результате опрокидывания автобуса в селе Мирогоща Ровенской области четырех пассажиров доставили в больницу. Сейчас их состояние оценивается медиками. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
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"В понедельник в 8:15 поступило сообщение об аварии в селе Мирогоща Ровенской области. Водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения, резко выехал на обочину, что повлекло опрокидывание автобуса", - сообщают в полиции.
Детали
По информации полиции, за рулем маршрутного такси находился 28-летний житель города Ровно. По внешним признакам, он был в трезвом состоянии.
Отмечается, что в автобусе находилось около 20 человек. Четверо из пассажиров получили травмы и сейчас находятся в больнице. Медики оценивают их состояние и оказывают медицинскую помощь.
На месте также работают спасатели.
Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ст. 286 УКУ).
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-марте в Украине произошло 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).
По данным МВД, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилась на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.