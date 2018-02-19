Автобус на Закарпатті злетів у кювет і перекинувся на залізничну колію
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Учора ввечері, 18 лютого, у смт Великий Березний пасажирський автобус з водієм та сімома пасажирами з’їхав у кювет та перекинувся на залізничну колію. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
На момент аварії в автобусі знаходилося п’ятеро дорослих та троє малолітніх дітей. Одна жінка з численними травмами госпіталізована.
“Правоохоронці з’ясували, що 25-річний мешканець села Жорнава не впорався з керуванням, внаслідок чого пасажирський мікроавтобус з’їхав у кювет, а потім перекинувся на залізничну колію. На той момент у салоні автомобіля „Mercedes Benz Vito“, крім водія, було семеро пасажирів, троє з яких малолітні діти віком 1, 3 та 5 років. Усі вони їхали в Ужгород на весілля. Життю та здоров’ю дітей і чотирьох дорослих нічого не загрожує. Ще одна 36-річна пасажирка, жителька села Волосянка, з політравмами госпіталізована до обласної лікарні”, — повідомляють у поліції.
Медекспертиза показала, що чоловік за кермом був тверезим. Автомобіль із залізничних рейок допомогли відштовхати небайдужі місцеві жителі. Тепер авто знаходиться на штрафмайданчику Великоберезнянського відділення поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідство у справі триває.
Як повідомляв УНН, 12 лютого, у центрі Ужгорода на вулиці Льва Толстого сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє осіб, одна людина опинилася в реанімації.