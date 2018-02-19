Автобус на Закарпатье слетел в кювет и перевернулся на железнодорожные пути
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вчера вечером, 18 февраля, в пгт Великий Березный пассажирский автобус с водителем и семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на железнодорожные пути. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
На момент аварии в автобусе находилось пятеро взрослых и трое малолетних детей. Одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована.
“Правоохранители выяснили, что 25-летний житель села Жорнава не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет, а затем перевернулся на железнодорожные пути. На тот момент в салоне автомобиля Mercedes Benz Vito, кроме водителя, было семь пассажиров, трое из которых малолетние дети 1, 3 и 5 лет. Все они ехали в Ужгород на свадьбу. Жизни и здоровью детей и четырех взрослых ничего не угрожает. Еще одна 36-летняя пассажирка, жительница села Волосянка, с политравмами госпитализирована в областную больницу”, — сообщают в полиции.
Медэкспертиза показала, что мужчина за рулем был трезвым. Автомобиль с железнодорожных рельсов помогли оттолкать неравнодушные местные жители. Теперь авто находится на штрафплощадке Великоберезнянского отделения полиции.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следствие по делу продолжается.
Как сообщал УНН, 12 февраля, в центре Ужгорода на улице Льва Толстого произошло ДТП, в результате которого погибли трое человек, один человек оказался в реанимации.