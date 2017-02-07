Автобус із пасажирами зірвався із 15-метрового урвища на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, близько 6.30 ранку в с. Кваси Рахівського району на Закарпатті зірвався в урвище автобус “Еталон”, що виконував рейс “Ясіня — Ужгород”. Про це проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
За попередніми даними, водій, перевищивши швидкість, не вписався в поворот. У результаті автобус з’їхав на узбіччя й перекинувся на бік.
На місце одразу виїхав голова Рахівської РДА, кілька бригад швидкої допомоги й рятувальники. На момент аварії в автобусі було 11 пасажирів, троє з них (дві жінки й молодий хлопець) отримали легкі травми. Медична допомога знадобилася й водію, хоча якихось травм у нього не виявили (чоловіку стало погано в результаті шоку). Зараз рятувальники витягуватимуть автобус із урвища.
“Висота урвища над р. Тиса в цьому місці становить понад 15 метрів. Автобус скотився вниз чотири метри і вперся в два дерева, це фактично і врятувало пасажирів”, — прокоментував інцидент Г. Москаль.