Автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, около 6.30 утра в с. Квасы Раховского района Закарпатской области сорвался в обрыв автобус "Эталон", выполнявший рейс "Ясиня - Ужгород". Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА, сообщает УНН.
По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.
На место сразу выехал глава Раховской РГА, несколько бригад скорой помощи и спасатели. На момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). Сейчас спасатели достают автобус из обрыва.
"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", - прокомментировал инцидент Г.Москаль.