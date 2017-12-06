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Авто співробітника поліції вибухнуло у Харкові

Авто співробітника поліції вибухнуло у Харкові

Київ • УНН

 • 16203 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у Харкові на вул. Отакара Яроша вибухнуло авто співробітника поліції, передає кореспондент УНН із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, власник авто у результаті вибуху, за попередньою інформацією, отримав легкі тілесні ушкодження.

“Ймовірно, було підірвано гранату. Правоохоронець під час вибуху перебував в авто”, — повідомило джерело.

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За останньою інформацією, співробітника поліції після вибуху госпіталізували.

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У прес-службі ГУ НП у Харківській області інформацію про вибух підтвердили, а деталі пообіцяли повідомити згодом.

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