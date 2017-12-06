Авто сотрудника полиции взорвалось в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня в Харькове на ул. Отакара Яроша взорвалось авто сотрудника полиции, передает корреспондент УНН со ссылкой на источник.
По словам собеседника, владелец авто в результате взрыва, по предварительной информации, получил легкие телесные повреждения.
"Вероятно, было подорвано гранату. Полицейский во время взрыва находился в авто", - сообщил источник.
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По последней информации, сотрудника полиции после взрыва госпитализировали.
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В пресс-службе ГУ НП в Харьковской области информацию о взрыве подтвердили, а детали пообещали сообщить позже.