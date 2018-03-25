Автівка з вагітною жінкою та двома дітьми вилетіла в кювет на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Запорізькій області з'їхав з автошляху в кювет та самостійно не міг виїхати автомобіль Hyundai Sonata, у якому знаходилось 5 чоловік, серед яких вагітна жінка та двоє малолітніх дітей. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"24 березня на автодорозі за межами с. Вишнювате у напрямок с. Зачатівка Розівського району сталася подія. Легковий автомобіль Hyundai Sonata з'їхав з автошляху в кювет та самостійно не міг виїхати. В ньому знаходилося 5 чоловік, серед яких вагітна жінка та двоє малолітніх дітей", - зазначено в повідомленні.
Рятувальники допомогли витягнути автівку на проїзну частину дороги, далі вона самостійно продовжила рух.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, на засніженій трасі Горлівка - Бахмут застряг автомобіль, у салоні якого знаходилася сім'я з 11-місячним немовлям.