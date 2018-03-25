Автомобиль с беременной женщиной и двумя детьми слетел в кювет на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Запорожской области съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог выехать автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 5 человек, среди которых беременная женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"24 марта на автодороге за пределами с. Вишневатое в направление с. Зачатовка Розовского района произошло событие. Легковой автомобиль Hyundai Sonata съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог уехать. В нем находилось 5 человек, среди которых беременная женщина и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.
Спасатели помогли вытянуть машину на проезжую часть дороги, далее она самостоятельно продолжила движение.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, на заснеженной трассе Горловка - Бахмут застрял автомобиль, в салоне которого находилась семья с 11-месячным младенцем.