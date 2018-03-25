Автомобиль с беременной женщиной и двумя детьми слетел в кювет на Запорожье

"24 марта на автодороге за пределами с. Вишневатое в направление с. Зачатовка Розовского района произошло событие. Легковой автомобиль Hyundai Sonata съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог уехать. В нем находилось 5 человек, среди которых беременная женщина и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Спасатели помогли вытянуть машину на проезжую часть дороги, далее она самостоятельно продолжила движение.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, на заснеженной трассе Горловка - Бахмут застрял автомобиль, в салоне которого находилась семья с 11-месячным младенцем.