Автівка влетіла у недіючий прикордонний пост: двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В селі Заріччя Львівської області, що неподалік від українсько-польського кордону, автівка влетіла в недіючий прикордонний пост. Внаслідок інциденту загинули двоє осіб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Львівщини.
Дорожно-транспортна пригода сталась ввечері 16 лютого. 27-річний водій автомобілю Volkswagen Passat не впорався з керуванням, вилетів у кювет та в'їхав у недіючий пост прикордонної служби.
Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів автомобілю віком 27 і 46 років, водій в реанімації. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження та встановлює обставини ДТП.
Раніше УНН повідомляв, що у Рахівському районі Закарпатської області авто з двома киянами впало у провалля на горі Близниця, внаслідок чого обидва - батько й син - загинули.