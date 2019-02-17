Автомобиль влетел в недействующий пограничный пост: двое погибших

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53553 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124990 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123416 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117599 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145210 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Автомобиль влетел в недействующий пограничный пост: двое погибших

Автомобиль влетел в недействующий пограничный пост: двое погибших

Киев  •  УНН

 • 15150 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В селе Заречье Львовской области, неподалеку от украинского-польской границы, автомобиль влетел в недействующий пограничный пост. В результате инцидента погибло два человека, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 февраля. 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в недействующий пост пограничной службы.

В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля возрастом 27 и 46 лет, водитель в реанимации. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства и устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее УНН сообщал, что в Раховском районе Закарпатской области авто с двумя киевлянами упало в пропасть на горе Близница, в результате чего оба - отец и сын - погибли.

Украинские Национальные Новости

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