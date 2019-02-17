Автомобиль влетел в недействующий пограничный пост: двое погибших

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 февраля. 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в недействующий пост пограничной службы.

В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля возрастом 27 и 46 лет, водитель в реанимации. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства и устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее УНН сообщал, что в Раховском районе Закарпатской области авто с двумя киевлянами упало в пропасть на горе Близница, в результате чего оба - отец и сын - погибли.