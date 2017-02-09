Австрійський телеканал, який назвав "Руслана" російським, вибачився перед послом України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Австрійський телеканал ORF вибачився перед послом України в Австрії Олександром Щербою за те, що в сюжеті однієї з програм телеканалу журналісти назвали "російським" український літак Ан-124 "Руслан". Текст вибачення від телеканалу посол розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Шановний пане посол ... ми вибачаємося за цю помилку .. ми жодним чином не ставимо під сумнів суверенітет України...”, — йдеться у вибаченні телеканалу.
Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Як повідомляв УНН, у МЗС наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі.