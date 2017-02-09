Австрийский телеканал, который назвал "Руслан" российским, извинился перед послом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Австрийский телеканал ORF извинился перед послом Украины в Австрии Александром Щербой за то, что в сюжете одной из программ телеканала журналисты назвали "российским" украинский самолет Ан-124 "Руслан". Текст извинения от телеканала посол разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемый господин посол ... мы извиняемся за эту ошибку .. мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины ...", - говорится в извинении телеканала.
Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.
Как сообщал УНН, в МИД подчекнули послу Германии на недопустимость проведения выборов на Донбассе .