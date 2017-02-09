Австрийский телеканал, который назвал "Руслан" российским, извинился перед послом Украины

"Уважаемый господин посол ... мы извиняемся за эту ошибку .. мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины ...", - говорится в извинении телеканала.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Как сообщал УНН, в МИД подчекнули послу Германии на недопустимость проведения выборов на Донбассе .