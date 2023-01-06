Австрійський солдат загинув під час перестрілки в казармі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У п'ятницю в Австрії внаслідок перестрілки в казармах загинув один солдат, ще один поранений. 20-річний гвардієць відкрив вогонь у місті Вінер-Нойштадт, на південь від столиці Відня, після чого був застрелений унтер-офіцером, повідомляє щоденна газета Krone, передає УНН.
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Ранком п'ятниці військовослужбовець зробив кілька пострілів з автомата по казармах Флюгфельда, розташованих на аеродромі у місті Вінер-Нойштадт на південь від Відня, повідомив представник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер.
За його словами, вищий офіцер вистрілив у солдата з пістолета.
За попередньою інформацією, інциденту передувала сварка, сказав Бауер. У ході сварки начальника було поранено.
За словами представника, убитий народився 2002 року і проходив військову службу у Вінер-Нойштадті.
Австрійська влада розслідує інцидент зі смертельним наслідком.