Австрийский солдат погиб во время перестрелки в казарме

Детали

Утром пятницы военнослужащий произвел несколько выстрелов из автомата по казармам Флюгфельда, расположенным на аэродроме в городе Винер-Нойштадт к югу от Вены, сообщил представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

По его словам, высший офицер выстрелил в солдата из пистолета.

По предварительной информации, инциденту предшествовала ссора, сказал Бауэр. В ходе ссоры начальник был ранен.

По словам представителя, убитый родился в 2002 году и проходил военную службу в Винер-Нойштадте.

Австрийские власти расследуют инцидент со смертельным исходом.