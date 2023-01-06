Австрийский солдат погиб во время перестрелки в казарме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В пятницу в Австрии в результате перестрелки в казармах погиб один солдат, еще один ранен. 20-летний гвардеец открыл огонь в городе Винер-Нойштадт, южнее столицы Вены, после чего был застрелен унтер-офицером, сообщает ежедневная газета Krone, передает УНН.
Детали
Утром пятницы военнослужащий произвел несколько выстрелов из автомата по казармам Флюгфельда, расположенным на аэродроме в городе Винер-Нойштадт к югу от Вены, сообщил представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.
По его словам, высший офицер выстрелил в солдата из пистолета.
По предварительной информации, инциденту предшествовала ссора, сказал Бауэр. В ходе ссоры начальник был ранен.
По словам представителя, убитый родился в 2002 году и проходил военную службу в Винер-Нойштадте.
Австрийские власти расследуют инцидент со смертельным исходом.