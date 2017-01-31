Австрійські компанії-посередники у схемі "ОГХК" мали українську "прописку"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Зареєстровані в Австрії компанії-посередники, ймовірно причетні до корупційної схеми завдання збитків “Об’єднаній гірничо-хімічній компанії”, насправді здійснювали свою діяльність у приміщеннях держпідприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“В ході розслідування даного провадження детективи Бюро виявили, що управління банківськими рахунками компаній-посередників за допомогою системи „клієнт-банк“ здійснювалось із тих самих ІР-адрес, що й управління банківськими рахунками ДП „ОГХК“. При цьому особа, яка працює в „ОГХК“, супроводжувала роботу цих „австрійських“ компаній”, — зазначив Директор НАБУ Артем Ситник.
За його словами, “ОГХК” реалізує унікальну титанову продукцію, і могло б приносити до державного бюджету набагато більше коштів, ніж це відбувалося, коли діяла корупційна схема.
“Саме такі схеми, а не розслідування НАБУ, зривають приватизацію державних підприємств”, — підкреслив А.Ситник.
Як встановили детективи Бюро, у 2014 році затримані (разом з іншими особами, у тому числі — громадянами інших держав) утворили групу для отримання неправомірної вигоди в інтересах іноземних компаній, пов’язаних з посадовими особами “ОГХК”.
Корупційна схема, на думку детективів Бюро, зводилась до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним компаніям-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовим особам ДП “ОГХК”.
Наразі троє учасників злочинної групи, серед яких — виконувач обов’язків голови правління ПАТ “ОГХК”, затримані. 27 та 28 січня Солом’янський райсуд м. Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.