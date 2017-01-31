Австрийские компании-посредники в схеме "ОГХК" имели украинскую "прописку"

"В ходе расследования данного производства детективы Бюро обнаружили, что управление банковскими счетами компаний-посредников с помощью системы" клиент-банк "осуществлялось по тем же IP-адресам, что и управление банковскими счетами ГП" ОГХК ". При этом лицо, работающее в "ОГХК", сопровождала работу этих "австрийских" компаний ", - отметил Директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, "ОГХК" реализует уникальную титановую продукцию, и могло бы приносить в государственный бюджет намного больше, чем это происходило, когда действовала коррупционная схема.

"Именно такие схемы, а не расследование НАБУ, срывают приватизации государственных предприятий", - подчеркнул А.Сытник.

Как установили сыщики Бюро, в 2014 году задержаные (вместе с другими лицами, в том числе - гражданами других государств) образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, связанных с должностными лицами "ОГХК".

Коррупционная схема, по мнению детективов Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными с должностным лицам ГП "ОГХК".

Сейчас трое участников преступной группы, среди которых - исполняющий обязанности председателя правления ПАО "ОГХК", задержаны. 27 и 28 января Соломенский райсуд г.Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.