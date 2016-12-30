Австрія збирається домагатися послаблення санкцій щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Австрійський уряд хоче домогтися пом'якшення антиросійських санкцій ЄС, які були застосовані у зв'язку з кризою в Україні. Про це сказав міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц в інтерв'ю журналу Spiegel, передає УНН.
Головний дипломат Австрії хоче використати головування своєї країни в ОБСЄ для висунення на порядок денний питання про санкції щодо Росії, пише видання.
"Ми повинні поступово послабляти санкції за кожну позитивну зміну на місцях", - зазначив С.Курц.
З його слів, з моменту початку кризи в Україні відбулося повернення до мислення часів "холодної війни". Тому потрібно зробити "поворот" щодо Росії.