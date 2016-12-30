Австрия намерена добиваться ослабления санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Австрийское правительство хочет добиться смягчения антироссийских санкций ЕС, которые были применены в связи с кризисом в Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью журналу Spiegel, передает УНН.
Главный дипломат Австрии хочет использовать председательство своей страны в ОБСЕ для выдвижения на повестку дня вопроса о санкциях в отношении России, пишет издание.
"Мы должны постепенно ослаблять санкции за каждое положительное изменение на местах", - отметил С.Курц.
По его словам, с момента начала кризиса в Украине произошел возврат к мышлению времен "холодной войны". Поэтому нужно сделать "поворот" в отношении России.