Австрія виступила за скасування рівності громадян ЄС при прийомі на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Канцлер Австрії Крістіан Керн хоче надати місцевим роботодавцям право при наймі віддавати пріоритет австрійцям над громадянами інших країн Євросоюзу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначає видання, наразі в об'єднаній Європі діє загальний ринок праці: громадяни всіх держав, що входять в ЄС, згідно із законом, мають рівні права при прийомі на роботу в кожній із країн союзу. Віддавати пріоритет громадянам будь-якої країни законодавчо заборонено.
Проте, як повідомляється, що К.Керн пообіцяв звернутися з відповідним проханням до лідерів ЄС під час виступу на заході, присвяченому старту 10-річного плану економічного розвитку, в якому особлива увага повинна бути приділена створенню нових робочих місць.
"Країни Східної Європи експортують своє безробіття в Австрію", - заявив соціал-демократ К.Керн, виступаючи в місті Вельс, де на виборах перемогла ультраправа Партія свободи.
Також видання наголошує, що у жовтні міністерство внутрішніх справ Великої Британії запропонувало зобов'язати роботодавців розкривати кількість найнятих ними працівників-іноземців, щоб тим самим підштовхнути їх до того, щоб пріоритет при наймі віддавався британським громадянам.
Крім того зазначається, що міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд заявила про необхідність посилити існуючі нормативи для роботодавців, які зараз зобов'язані рекламувати вакансії в країні протягом 28 днів, перш ніж звертатися за робочою візою для працівника-іноземця.
Нагадаємо, на кінець травня минулого року рівень безробіття в ЄС сягнув рекордно низького рівня за останні сім років і становив 8,7%.