Австрия выступила за отмену равенства граждан ЕС при приеме на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам над гражданами других стран Евросоюза, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает издание, сейчас в объединенной Европе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону, имеют равные права при приеме на работу в любой из стран союза. Отдавать приоритет гражданам любой страны законодательно запрещено.
Однако, как сообщается, что К.Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.
"Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрии", - заявил социал-демократ К.Керн, выступая в городе Вельс, где на выборах победила правая Партия свободы.
Также издание отмечает, что в октябре министерство внутренних дел Великобритании предложило обязать работодателей раскрывать количество нанятых ими работников-иностранцев, чтобы тем самым подтолкнуть их к тому, чтобы приоритет при найме отдавался британским гражданам.
Кроме того отмечается, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявил о необходимости усилить существующие нормативы для работодателей, которые сейчас обязаны рекламировать вакансии в стране в течение 28 дней, прежде чем обращаться за рабочей визой для работника-иностранца.
Напомним, в конце мая прошлого года уровень безработицы в ЕС достиг рекордно низкого уровня за последние семь лет и составил 8,7%.