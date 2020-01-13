Австрія розкритикувала санкції проти "Північного потоку-2", в Україні на це відреагували

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" неприйнятні, проект не зачіпає інтереси України. Про це заявив глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг в інтерв'ю Die Presse, передає УНН.

"Ми відкидаємо екстериторіальну дію санкцій. Це недопустимо. Санкції використовували не для того проекту. "Північний потік-2" допомагає диверсифікувати енергопостачання. Гарантується, що "Північний потік-2" не зачіпає інтереси України", - сказав глава австрійського МЗС.

З його словами не погодився посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Шановний пане Міністре, з усією повагою, "Північний потік-2" впливає "на інтереси України приблизно так, як петля впливає на дихання. Ставити зараз існування української труби в залежність від російської доброї волі - погана ідея. Цією доброї волі немає", - написав у себе в Facebook дипломат.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає санкції щодо компаній, що беруть участь в будівництві газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". США дали підрядникам "Північного потоку-2" місяць на згортання робіт. 

Через загрозу американських санкцій швейцарська компанія Allseas, що прокладає труби для "Північного потоку - 2", призупинила роботи і відкликала судна, задіяні в проекті. 

Українські Національні Новини

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