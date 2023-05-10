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Австрія приєднається до країн, які заборонили використання TikTok на державних телефонах

Австрія приєднається до країн, які заборонили використання TikTok на державних телефонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер заявив у середу, що Австрія приєднається до зростаючого списку країн, які заборонили використання китайської програми для обміну відео TikTok на робочих телефонах державних службовців. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.

Цитата

“TikTok буде заборонено на робочих мобільних телефонах. На приватних телефонах за межами державної мережі, звичайно, буде можливо", — сказав Карнер журналістам перед щотижневим засіданням кабінету міністрів.

"Видалення додатку покликане максимально виключити потенційний доступ до урядової інформації", — додав він, не уточнивши, коли цей захід набуде чинності.

Додамо

Різні західні країни, включаючи Велику Британію, США та низку інших країн-членів Європейського Союзу, вже заборонили доступ до TikTok з міркувань безпеки. Два найбільші директивні органи ЄС також заборонили додаток у березні.

TikTok, що належить китайській фірмі ByteDance, знаходиться під пильною увагою з боку урядів та регулюючих органів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Побоювання щодо безпеки TikTok були підкріплені китайським законом 2017 року, який вимагає, щоб місцеві фірми передавали особисті дані державі, якщо це стосується національної безпеки.

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