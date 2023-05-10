Австрия присоединится к странам, которые запретили использование TikTok на государственных телефонах

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“TikTok будет запрещен на рабочих мобильных телефонах. На частных телефонах за пределами государственной сети, конечно, будет возможно", — сказал Карнер журналистам перед еженедельным заседанием кабинета министров.

"Удаление приложения призвано максимально исключить потенциальный доступ к правительственной информации", — добавил он, — не уточнив, когда эта мера вступит в силу.

Добавим

Различные западные страны, включая Великобританию, США и ряд других стран-членов Европейского Союза, уже запретили доступ к TikTok по соображениям безопасности. Два крупнейших директивных органа ЕС также запретили приложение в марте.

TikTok, принадлежащий китайской фирме ByteDance, находится под пристальным вниманием со стороны правительств и регулирующих органов из-за опасений, что правительство Китая может использовать приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

Опасения относительно безопасности TikTok были подкреплены китайским законом 2017 года, который требует, чтобы местные фирмы передавали личные данные государству, если это касается национальной безопасности.