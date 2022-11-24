Австралію вразили екстремальні погодні умови, і ще більше попереду - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Глобальне потепління призводить до більш екстремальних погодних умов в Австралії, як-от триваюча повінь на південному сході, і ці екстремальні явища відбуваються все частіше по всій країні, згідно з новим звітом про клімат, пише УНН з посиланням на Axios.
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Так, Австралія стикається з більш екстремальною спекою, інтенсивними зливами, тривалішими сезонами пожеж і підвищенням рівня моря, згідно зі звітом про стан клімату CSIRO та Бюро метеорології, що публікується раз на два роки.
У звіті наголошується на ролі глобального потепління у катастрофічних повенях, які цього року обрушилися на кілька регіонів Австралії, у тому числі на південний схід, де смертоносні паводкові води продовжують загрожувати населенню.
Влада Австралії оцінює вартість страховки від повеней цього року в штатах Квінсленд і Новий Південний Уельс більш ніж у 5,56 млрд австралійських доларів (3,76 млрд доларів США) - "що робить це стихійне лихо найдорожчим в Австралії", йдеться у звіті ICA, опублікованому у четвер.
Зливи стають все більш інтенсивними, і очікується, що кількість короткочасних злив у майбутньому збільшиться.
Клімат Австралії потеплів у середньому на 1,47 градуса за Цельсієм (2,6 градуса за Фаренгейтом) з моменту початку ведення записів у 1910 року, згідно зі звітом. Згідно зі звітом, температура поверхні моря збільшилася в середньому майже на 1,89°F з 1900 року, що призвело до збільшення частоти екстремальної спеки над сушею та морем.
"Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати, і це викликає потепління клімату в Австралії", - сказав директор Центру кліматичних наук CSIRO Джейсі Браун.
У звіті прогнозується підвищення температури повітря, збільшення кількості екстремально високих температур та зменшення кількості екстремальних холодів у найближчі десятиліття, за словами менеджера Служби прогнозування клімату та довкілля Бюро метеорології Карла Браганса.
Тим часом, згідно зі звітом, за останні десятиліття тривалість сезонів лісових пожеж в Австралії зросла.
«Ми очікуємо, що в майбутньому на півдні та сході країни триватимуть пожежонебезпечні сезони, а також збільшиться кількість пожежонебезпечних днів», — сказав Браганс.
Доповнення
Австралійський штат Новий Південний Уельс зіткнувся з найсильнішою повінню у своїй історії.