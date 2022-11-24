Австралию поразили экстремальные погодные условия, и еще больше впереди - отчет

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глобальное потепление приводит к более экстремальным погодным условиям в Австралии, как вот продолжающееся наводнение на юго-востоке, и эти экстремальные явления происходят все чаще по всей стране, согласно новому отчету о климате, пишет УНН со ссылкой на Axios.