Австралию поразили экстремальные погодные условия, и еще больше впереди - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глобальное потепление приводит к более экстремальным погодным условиям в Австралии, как вот продолжающееся наводнение на юго-востоке, и эти экстремальные явления происходят все чаще по всей стране, согласно новому отчету о климате, пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Так, Австралия сталкивается с более экстремальной жарой, интенсивными ливнями, более длительными сезонами пожаров и повышением уровня моря, согласно отчету о состоянии климата CSIRO и Бюро метеорологии, публикуемом раз в два года.
В отчете отмечается роль глобального потепления в катастрофических наводнениях, которые в этом году обрушились на несколько регионов Австралии, в том числе на юго-восток, где смертоносные паводковые воды продолжают угрожать населению.
Власти Австралии оценивают стоимость страховки от наводнений в этом году в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс более чем в 5,56 млрд австралийских долларов (3,76 млрд долларов США) - "что делает это стихийное бедствие самым дорогим в Австралии", говорится в отчете ICA, опубликованном в четверг.
Ливни становятся все более интенсивными, и ожидается, что количество кратковременных ливней в будущем увеличится.
Климат Австралии потеплел в среднем на 1,47 градуса по Цельсию (2,6 градуса по Фаренгейту) с момента начала ведения записей в 1910 году, согласно отчету. Согласно отчету, температура поверхности моря увеличилась в среднем почти на 1,89°F с 1900 года, что привело к увеличению частоты экстремальной жары над сушей и морем.
"Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, и это вызывает потепление климата в Австралии", – сказал директор Центра климатических наук CSIRO Джейси Браун.
В отчете прогнозируется повышение температуры воздуха, увеличение количества экстремально высоких температур и уменьшение количества экстремальных холодов в ближайшие десятилетия, по словам менеджера Службы прогнозирования климата и окружающей среды Бюро метеорологии Карла Браганса.
Между тем, согласно отчету, за последние десятилетия продолжительность сезонов лесных пожаров в Австралии возросла.
«Мы ожидаем, что в будущем на юге и востоке страны будут продолжаться пожароопасные сезоны, а также увеличится количество пожароопасных дней», — сказал Браганс.
Дополнение
Австралийский штат Новый Южный Уэльс столкнулся с сильнейшим наводнением в своей истории.