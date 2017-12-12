Австралійський лікар винайшов капсулу для евтаназії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Австралійський лікар і засновник групи захисників евтаназії Exit International Філіп Ніцке на прізвисько “Доктор Смерть” винайшов капсулу для евтаназії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Geek.com.
Апарат Sarco друкується на 3D-принтері і виглядає як обтічна капсула з рідким азотом. Свій винахід Ніцке називає “розкішним”.
Щоб отримати код до капсули, людині потрібно пройти онлайн-опитувальник, після чого вона отримує пароль, який діє добу, випливає з заяви розробника.
Евтаназія дозволена в Нідерландах, Бельгії, Колумбії, Люксембурзі та Канаді, ще в ряді держав лікарі можуть надати смертельно хворому на його прохання препарати, що скорочують життя. Так роблять, наприклад, у швейцарських клініках, куди з наступного року планує поставляти капсули Ніцке.
Нагадаємо, законодавство про евтаназію схвалили в нижній палаті парламенту штату Вікторія в Австралії після марафонських дебатів.