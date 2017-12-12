Австралийский врач изобрел капсулу для эвтаназии

Аппарат Sarco печатается на 3D-принтере и выглядит как обтекаемая капсула с жидким азотом. Свое изобретение Ницке называет “роскошным”.

Чтобы получить код от капсулы, человеку нужно пройти онлайн-опросник, после чего она получает пароль, который действует сутки, следует из заявления разработчика.

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге и Канаде, еще в ряде государств врачи могут предоставить смертельно больному по его просьбе препараты, сокращающие жизнь. Так делают, например, в швейцарских клиниках, куда со следующего года планирует поставлять капсулы Ницке.

Напомним, законодательство об эвтаназии одобрили в нижней палате парламента штата Виктория в Австралии после марафонских дебатов.