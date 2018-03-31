Австралійська поліція звинуватила жінку у вбивстві на основі даних Apple Watch
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці Австралії використала дані “розумного” годинника Apple Watch у якості доказу в справі про вбивство Аделаїди Мірни Нільссон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Видання зазначає, що у вересні 2016 року 57-річну мешканку Аделаїди Мірну Нільссон вбили у власному будинку. Її невістка Керолайн Нільссон розповіла правоохоронцям, що на жінку напала група чоловіків. За її словами, зловмисники простежили за Мірною до будинку, напали на неї і вбили.
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Однак, 29 березня поліція заарештувала за підозрою у вбивстві саму Керолайн Нільссон. “Основним доказом, що вказує на її вину стал смарт-годинник Apple Watch, який відстежував активність жертви під час вбивства”, — пише Daily Mail.
Поліцією встановлено, що показники серцевого ритму не відповідали показам невістки, яка стверджувала, що нападники сперечалися з жертвою близько 20 хвилин.
Дані серцебиття Мірни показали спочатку сильне навантаження, потім зниження, після - зупинку серця. Судові медичні експерти вважають, що це відповідає типу “атаки із засідки”, коли на жертву чекали.
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Прокурори припускають, що дівчина вигадала історію про напад невідомих і сама спланувала та здійснила вбивство. Адвокат Керолайн планує оскаржити усі звинувачення наступного судового засідання, яке відбудеться у червні.
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