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Австралійська поліція звинуватила жінку у вбивстві на основі даних Apple Watch

Австралійська поліція звинуватила жінку у вбивстві на основі даних Apple Watch

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці Австралії використала дані “розумного” годинника Apple Watch у якості доказу в справі про вбивство Аделаїди Мірни Нільссон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Видання зазначає, що у вересні 2016 року 57-річну мешканку Аделаїди Мірну Нільссон вбили у власному будинку. Її невістка Керолайн Нільссон розповіла правоохоронцям, що на жінку напала група чоловіків. За її словами, зловмисники простежили за Мірною до будинку, напали на неї і вбили.

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Однак, 29 березня поліція заарештувала за підозрою у вбивстві саму Керолайн Нільссон. “Основним доказом, що вказує на її вину стал смарт-годинник Apple Watch, який відстежував активність жертви під час вбивства”, — пише Daily Mail.

Поліцією встановлено, що показники серцевого ритму не відповідали показам невістки, яка стверджувала, що нападники сперечалися з жертвою близько 20 хвилин.

Дані серцебиття Мірни показали спочатку сильне навантаження, потім зниження, після - зупинку серця. Судові медичні експерти вважають, що це відповідає типу “атаки із засідки”, коли на жертву чекали.

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Прокурори припускають, що дівчина вигадала історію про напад невідомих і сама спланувала та здійснила вбивство. Адвокат Керолайн планує оскаржити усі звинувачення наступного судового засідання, яке відбудеться у червні.

Нагадаємо, компанія Strava опублікувала глобальну карту використання фітнес-гаджетів і додатків, чим могла оприлюднити місце розташування військових баз іноземних солдатів.

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