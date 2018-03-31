Австралийская полиция обвинила женщину в убийстве на основе данных Apple Watch
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители Австралии использовала данные “умных” часов Apple Watch в качестве доказательства по делу об убийстве Аделаиды Мирны Нильссон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Издание отмечает, что в сентябре 2016 года 57-летнюю жительницу Аделаиды Мерную Нильссон убили в собственном доме. Её невестка Кэролайн Нильссон рассказала правоохранителям, что на женщину напала группа мужчин. По её словам, злоумышленники проследили за Мерной в дом, напали на нее и убили.
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Однако, 29 марта полиция арестовала по подозрению в убийстве саму Кэролайн Нильссон. “Основным доказательством, что указывает на её вину стал смарт-часы Apple Watch, который отслеживал активность жертвы во время убийства”, — пишет Daily Mail.
Полицией установлено, что показатели сердечного ритма не соответствовали показаниям невестки, которая утверждала, что нападавшие спорили с жертвой около 20 минут.
Данные сердцебиение Мирны показали сначала сильную нагрузку, затем снижение, после — остановку сердца. Судебные медицинские эксперты считают, что это соответствует типу “атаки из засады”, когда жертву ждали.
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Прокуроры предполагают, что девушка придумала историю о нападении неизвестных и сама спланировала и осуществила убийство. Адвокат Кэролайн планирует обжаловать все обвинения следующего судебного заседания, которое состоится в июне.
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