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Австралійська компанія знайшла нафту та газ у Зімбабве

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Австралійська компанія Invictus Energy, яка займається розвідкою нафти та газу в Зімбабве, заявила в понеділок, що вона виявила поклади як нафти, так і гелію в басейні Кабора-Басса на півночі країни, передає УНН.

Деталі

У заяві Invictus Energy йдеться, що результати аналізу проб, проведених минулого року, підтвердили «наявність легкої нафти та багатого природного газу-конденсату, при цьому співвідношення конденсату та газу оцінюється в діапазоні від 30 до 135 барелів на мільйон кубічних футів».

Результати також показали наявність газоподібного гелію у комерційних концентраціях, йдеться у повідомленні компанії.

Invictus Energy планує пробурити ще одну розвідувальну свердловину у тому ж районі наприкінці цього року.

Уряд Зімбабве поки не прокоментував знахідку.

Додамо

Гелій використовується у виробництві напівпровідників та рідкокристалічних дисплеїв (ЖК-панелей).

Можуть пройти роки, перш ніж Зімбабве розпочне промислову розробку будь-якого родовища. Сусідній Мозамбік почав експортувати скраплений природний газ лише минулого року після того, як у 2010 році було виявлено його запаси біля узбережжя.

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