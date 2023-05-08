Австралийская компания нашла нефть и газ в Зимбабве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Австралийская компания Invictus Energy, которая занимается разведкой нефти и газа в Зимбабве, заявила в понедельник, что она обнаружила залежи как нефти, так и гелия в бассейне Кабора-Басса на севере страны, передает УНН.
Детали
В заявлении Invictus Energy говорится, что результаты анализа проб, проведенных в прошлом году, подтвердили «наличие легкой нефти и богатого природного газа-конденсата, при этом соотношение конденсата и газа оценивается в диапазоне от 30 до 135 баррелей на миллион кубических футов».
Результаты также показали наличие газообразного гелия в коммерческих концентрациях, говорится в сообщении компании.
Invictus Energy планирует пробурить еще одну разведочную скважину в том же районе в конце этого года.
Правительство Зимбабве пока не прокомментировало находку.
Добавим
Гелий используется в производстве полупроводников и жидкокристаллических дисплеев (ЖК-панелей).
Могут пройти годы, прежде чем Зимбабве начнет промышленную разработку какого-либо месторождения. Соседний Мозамбик начал экспортировать сжиженный природный газ только в прошлом году после того, как в 2010 году были обнаружены его запасы у побережья.