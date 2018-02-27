Австралієць поділився секретною комбінацією лотерейного виграшу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Житель Австралії виграв майже півмільйона доларів в лотерею, склавши комбінацію з чисел днів народжень у своїй сім'ї. Про це повідомляє The Courier, передає УНН.
Виграшною комбінацією стали цифри 5, 19, 1, 30, 14 і 15 з додатковими номерами - 20 і 28.
Щасливчик зізнався, що грає в лотерею протягом 27 років. При цьому кожен раз, купуючи лотерейні білети, австралієць закреслював одну й ту саму комбінацію чисел.
"Це - день народження моєї дитини, день народження моєї дружини і мій день народження", - зізнався він.
Виграш австралійця становить 461, 2 тис. дол. Новоспечений багатій поки не знає, як витратить гроші.
"Але я вже втратив половину, оскільки мав поділитися ними з моєю дружиною", - пожартував він.
Нагадаємо, з початку 2018 року чотири гравця "Лото-Забава" виграли по одному мільйону гривень.