Австралиец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59566 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71721 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74615 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106173 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100034 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104332 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111330 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122753 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Австралиец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша

Австралиец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Житель Австралии выиграл почти полмиллиона долларов в лотерею, составив комбинацию из чисел дней рождений в своей семье. Об этом сообщает The Courier, передает УНН.

Выигрышной комбинацией стали цифры 5, 19, 1, 30, 14 и 15 с дополнительными номерами — 20 и 28.

Счастливчик признался, что играет в лотерею на протяжении 27 лет. При этом каждый раз, покупая лотерейные билеты, австралиец зачеркивал одну и ту же комбинацию чисел.

“Это — день рождения моего ребенка, день рождения моей жены и мой день рождения”, — признался он.

Выигрыш австралийца составляет 461, 2 тыс. долл. Новоиспеченный богач пока не знает, как потратит деньги.

“Но я уже потерял половину, так как должен поделиться ими с моей женой”, — пошутил он.

Напомним, с начала 2018 года четыре игрока “Лото-Забава” выиграли по одному миллиону гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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