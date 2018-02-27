Австралиец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Житель Австралии выиграл почти полмиллиона долларов в лотерею, составив комбинацию из чисел дней рождений в своей семье. Об этом сообщает The Courier, передает УНН.
Выигрышной комбинацией стали цифры 5, 19, 1, 30, 14 и 15 с дополнительными номерами — 20 и 28.
Счастливчик признался, что играет в лотерею на протяжении 27 лет. При этом каждый раз, покупая лотерейные билеты, австралиец зачеркивал одну и ту же комбинацию чисел.
“Это — день рождения моего ребенка, день рождения моей жены и мой день рождения”, — признался он.
Выигрыш австралийца составляет 461, 2 тыс. долл. Новоиспеченный богач пока не знает, как потратит деньги.
“Но я уже потерял половину, так как должен поделиться ими с моей женой”, — пошутил он.
Напомним, с начала 2018 года четыре игрока “Лото-Забава” выиграли по одному миллиону гривен.