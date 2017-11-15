Австралія стала володарем передостанньої путівки на Мундіаль-2018

У матчі-відповіді міжконтинентального плей-оф команда Анге Постекоглу впевнено обіграла збірну Гондурасу. Героєм гри в Сіднеї став капітан "соккеруз" Мілі Йедінак, який лише нещодавно повернувся в стрій після травми. Півзахисник "Астон Вілли" забив два голи з пенальті і завдав удар зі штрафного, що призвів до автоголу Мейнора Фігероа – 3:1.

Перший стиковий матч, що пройшов у Сан-Педро-Сулі, завершився нульовою нічиєю.

Таким чином, Австралія в четвертий раз поспіль крокує на чемпіонат світу. Загалом турнір у Росії стане для збірної п'ятим чемпіонатом світу в історії. Кращим на сьогодні досягненням команди на Мундіалях є вихід в 1/8 фіналу ЧС-2006, де австралійці у впертій боротьбі поступилися майбутньому чемпіону світу Італії (0:1).

Зауважимо, що заключну путівку на престижний світовий турнір розіграють між собою в матчі-відповіді міжконтинентального плей-оф Перу і Нова Зеландія.

Нагадаємо, Данія стала останнім європейським учасником ЧС-2018.