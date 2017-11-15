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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15321 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29616 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36705 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100267 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97650 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124686 просмотра

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Австралия стала обладателем предпоследней путевки на Мундиаль-2018

Австралия стала обладателем предпоследней путевки на Мундиаль-2018

Киев  •  УНН

 • 10353 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Австралии благодаря победе в ответном стыковом матче над Гондурасом стала 31-м по счету участником чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает сайт ФИФА, передает УНН.

В ответном матче межконтинентального плей-офф команда Анге Постекоглу уверенно обыграла сборную Гондураса. Героем игры в Сиднее стал капитан "соккеруз" Мили Йединак, который только недавно вернулся в строй после травмы. Полузащитник "Астон Виллы" забил два гола с пенальти и нанес удар со штрафного, который привел к автогола Мейнор Фигероа - 3: 1.

Первый стыковой матч, прошедший в Сан-Педро-Суле, завершился нулевой ничьей.

Таким образом, Австралия в четвертый раз подряд шагает на чемпионат мира. В общем турнир в России станет для сборной пятым чемпионатом мира в истории. Лучшим на сегодня достижением команды на мундиале выход в 1/8 финала ЧМ-2006, где австралийцы в упорной борьбе уступили будущему чемпиону мира Италии (0:1).

Заметим, что заключительную путевку на престижный мировой турнир разыграют между собой в ответном матче межконтинентального плей-офф Перу и Новая Зеландия.

Напомним, Дания стала последним европейским участником ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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