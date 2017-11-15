Австралия стала обладателем предпоследней путевки на Мундиаль-2018

В ответном матче межконтинентального плей-офф команда Анге Постекоглу уверенно обыграла сборную Гондураса. Героем игры в Сиднее стал капитан "соккеруз" Мили Йединак, который только недавно вернулся в строй после травмы. Полузащитник "Астон Виллы" забил два гола с пенальти и нанес удар со штрафного, который привел к автогола Мейнор Фигероа - 3: 1.

Первый стыковой матч, прошедший в Сан-Педро-Суле, завершился нулевой ничьей.

Таким образом, Австралия в четвертый раз подряд шагает на чемпионат мира. В общем турнир в России станет для сборной пятым чемпионатом мира в истории. Лучшим на сегодня достижением команды на мундиале выход в 1/8 финала ЧМ-2006, где австралийцы в упорной борьбе уступили будущему чемпиону мира Италии (0:1).

Заметим, что заключительную путевку на престижный мировой турнир разыграют между собой в ответном матче межконтинентального плей-офф Перу и Новая Зеландия.

Напомним, Дания стала последним европейским участником ЧМ-2018.