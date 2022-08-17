Австралія вирішила забрати землю під будівництво нового посольства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національне столичне управління Австралії (NCA), яке займається питаннями планування та управління земельними ресурсами, повідомило росію про рішення припинити договір оренди земельної ділянки, де мали побудувати нове посольство рф. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення пресслужби NCA.
Деталі
росія мала намір побудувати нове посольство у Канберрі замість існуючого посольства в передмісті Гріффіт. Повідомляється, що NCA надало дозвіл на оренду у грудні 2008 року, а дозволи на роботи та будівництво - 31 березня 2011 року та 23 вересня 2011 року відповідно.
Згідно з договором оренди, росія зобов'язалася закінчити будівництво протягом трьох років, проте проєкт досі не завершений. Після регулярних консультацій і обговорень з російськими представниками, а також за відсутності зобов’язань щодо дати завершення, NCA вирішило розірвати договір, йдеться в заяві управління.
"Цей квартал є преміальним місцем у центрі Канберри, неподалік від озера Берлі Гріффін і будівлі австралійського парламенту. Тривають незавершені роботи, що применшують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці", - заявила керівник Національного столичного управління Саллі Барнс.
NCA зазначає, що рішення про припинення оренди ділянки під будівництво нового посольства не впливає на існуюче посольство рф. Окрім того, росія може подати нову заявку у майбутньому, яка буде розглянута та відповідно оцінена управлінням.