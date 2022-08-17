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Австралия решила забрать землю под строительство нового посольства рф

Киев • УНН

 • 207864 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное столичное управление Австралии (NCA), занимающееся вопросами планирования и управления земельными ресурсами, сообщило россии о решении прекратить договор аренды земельного участка, где должны были построить новое посольство рф. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщения пресс-службы NCA.

Австралия решила забрать землю под строительство нового посольства рф

Детали

россия планировала построить новое посольство в Канберре вместо существующего посольства в пригороде Гриффит. Сообщается, что NCA предоставило разрешение на аренду в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство 31 марта 2011 и 23 сентября 2011 соответственно.

Согласно договору аренды, россия обязалась закончить строительство в течение трех лет, однако проект до сих пор не завершен. После регулярных консультаций и обсуждений с российскими представителями, а также при отсутствии обязательств по дате завершения, NCA решило расторгнуть договор, говорится в заявлении управления.

"Этот квартал является премиальным местом в центре Канберры, недалеко от озера Берли Гриффин и здания австралийского парламента. Продолжаются незавершенные работы, уменьшающие общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице", - заявила руководитель Национального столичного управления Салли Барнс.

NCA отмечает, что решение о прекращении аренды участка под строительство нового посольства не влияет на существующее посольство рф. Кроме того,россия может подать новую заявку в будущем, которая будет рассмотрена и соответственно оценена управлением.

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