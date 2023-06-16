Австралія розірвала договір оренди землі для нової будівлі посольства рф: у лаврова заявили протест
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Австралії розірвали договір оренди ділянки для нової будівлі посольства рф, у відомстві сергія лаврова заявили протест, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними ЗМІ, аосол Австралії викликаний у мзс рф, йому заявлено протест у зв'язку із розірванням договору оренди ділянки для нової будівлі посольства рф.
"росія має намір задіяти всі необхідні механізми для захисту своїх інтересів в Австралії, включаючи можливі заходи у відповідь", заявили в мзс рф.
Нагадаємо
Уряд Австралії планує анулювати договір і заблокувати будівництво нової будівлі посольства рф поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.