Австралия разорвала договор аренды земли для нового здания посольства рф: у лаврова заявили протест
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Австралии расторгли договор аренды участка для нового здания посольства россии, в ведомстве сергея лаврова заявили протест, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным СМИ, посол Австралии вызван в МИД рф, ему заявлен протест в связи с расторжением договора аренды участка для нового здания посольства рф.
"россия намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов в австралии, включая возможные ответные меры", заявили в мид рф.
Напомним
Правительство Австралии планирует аннулировать договор и заблокировать строительство нового здания посольства рф рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.