Австралия разорвала договор аренды земли для нового здания посольства рф: у лаврова заявили протест

Детали

По данным СМИ, посол Австралии вызван в МИД рф, ему заявлен протест в связи с расторжением договора аренды участка для нового здания посольства рф.

"россия намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов в австралии, включая возможные ответные меры", заявили в мид рф.

Напомним

Правительство Австралии планирует аннулировать договор и заблокировать строительство нового здания посольства рф рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.