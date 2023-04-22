Австралія оголосила про спрощення умов до набуття громадянства для новозеландців

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Зміни, що набудуть чинності з липня, означають, що громадяни Нової Зеландії, які мешкають в Австралії протягом чотирьох і більше років, можуть подати заяву на отримання громадянства без необхідності спочатку ставати постійними жителями, йдеться у заяві прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе.

Зміни також означають, що діти, народжені в Австралії з липня від новозеландського батька, автоматично матимуть право на отримання австралійського громадянства, сказав він.

Нова Зеландія вже давно виступає за зміни з того часу, як у 2001 році було змінено візові правила, через що народу ківі в Австралії стало складніше отримати громадянство.

За заявою лейбористського уряду Австралії, реформа приведе права новозеландців у більшу відповідність до прав австралійських емігрантів, які проживають у Новій Зеландії.

За даними Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії, в Австралії проживає близько 670 000 громадян Нової Зеландії, а в Новій Зеландії проживає близько 70 000 австралійців.

З 2001 року новозеландці в Австралії можуть мешкати там за візою спеціальної категорії. Хоча вона дозволяє їм залишатися в Австралії невизначений термін, отримати дозвіл на проживання та громадянство виявилося набагато складніше.

Прем'єр-міністр Кріс Хіпкінс сказав, що це оголошення зблизило країни.

"Це найбільше поліпшення прав новозеландців, які живуть в Австралії, за останнє покоління", - сказав він.

Цього року виповнюється 40 років угоди про тісніші економічні відносини між двома країнами, а також 50 років угоди про поїздки через Тасманію, яка дозволила жителям кожної країни жити та працювати в іншій країні.