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Австралія оголосила про спрощення умов до набуття громадянства для новозеландців

Австралія оголосила про спрощення умов до набуття громадянства для новозеландців

Київ • УНН

 • 703087 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд Австралії оголосив про спрощення умов до набуття громадянства для громадян Нової Зеландії, що поклало край напрузі між двома країнами, яка тривала понад 20 років. Про це УНН пише посилаючись на RNZ.

Деталі

Зміни, що набудуть чинності з липня, означають, що громадяни Нової Зеландії, які мешкають в Австралії протягом чотирьох і більше років, можуть подати заяву на отримання громадянства без необхідності спочатку ставати постійними жителями, йдеться у заяві прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе.

Зміни також означають, що діти, народжені в Австралії з липня від новозеландського батька, автоматично матимуть право на отримання австралійського громадянства, сказав він.

Нова Зеландія вже давно виступає за зміни з того часу, як у 2001 році було змінено візові правила, через що народу ківі в Австралії стало складніше отримати громадянство.

За заявою лейбористського уряду Австралії, реформа приведе права новозеландців у більшу відповідність до прав австралійських емігрантів, які проживають у Новій Зеландії.

За даними Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії, в Австралії проживає близько 670 000 громадян Нової Зеландії, а в Новій Зеландії проживає близько 70 000 австралійців.

З 2001 року новозеландці в Австралії можуть мешкати там за візою спеціальної категорії. Хоча вона дозволяє їм залишатися в Австралії невизначений термін, отримати дозвіл на проживання та громадянство виявилося набагато складніше.

Прем'єр-міністр Кріс Хіпкінс сказав, що це оголошення зблизило країни.

"Це найбільше поліпшення прав новозеландців, які живуть в Австралії, за останнє покоління", - сказав він.

Цього року виповнюється 40 років угоди про тісніші економічні відносини між двома країнами, а також 50 років угоди про поїздки через Тасманію, яка дозволила жителям кожної країни жити та працювати в іншій країні.

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