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Австралия объявила об упрощении условий для обретения гражданства новозеландцами

Киев • УНН

 • 703083 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правительство Австралии объявило об упрощении условий для обретения гражданства гражданами Новой Зеландии, что положило конец напряжению между двумя странами, которое длилось более 20 лет. Об этом УНН пишет ссылаясь на RNZ.

Детали

Изменения, которые вступят в силу с июля, означают, что граждане Новой Зеландии, проживающие в Австралии в течение четырех и более лет, могут подать заявление на получение гражданства без необходимости сначала становиться постоянными жителями, говорится в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Изменения также означают, что дети, рожденные в Австралии с июля от новозеландского родителя, автоматически будут иметь право на получение австралийского гражданства, сказал он.

Новая Зеландия уже давно выступает за изменения с тех пор, как в 2001 году были изменены визовые правила, из-за чего народу киви в Австралии стало сложнее получить гражданство.

По заявлению лейбористского правительства Австралии, реформа приведет права новозеландцев в большее соответствие с правами австралийских эмигрантов, проживающих в Новой Зеландии.

По данным Министерства иностранных дел и торговли Австралии, в Австралии проживает около 670 000 граждан Новой Зеландии, а в Новой Зеландии проживает около 70 000 австралийцев.

С 2001 года новозеландцы в Австралии могут жить там по визе специальной категории. Хотя она позволяет им оставаться в Австралии на неопределенный срок, получить вид на жительство и гражданство оказалось гораздо сложнее.

Премьер-министр Крис Хипкинс сказал, что это объявление сблизило страны.

"Это самое большое улучшение прав новозеландцев, живущих в Австралии, за последнее поколение", - сказал он.

В этом году исполняется 40 лет соглашению о более тесных экономических отношениях между двумя странами, а также 50 лет соглашению о поездках через Тасманию, которое позволило жителям каждой страны жить и работать в другой стране.

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