Австралия объявила об упрощении условий для обретения гражданства новозеландцами

Детали

Изменения, которые вступят в силу с июля, означают, что граждане Новой Зеландии, проживающие в Австралии в течение четырех и более лет, могут подать заявление на получение гражданства без необходимости сначала становиться постоянными жителями, говорится в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Изменения также означают, что дети, рожденные в Австралии с июля от новозеландского родителя, автоматически будут иметь право на получение австралийского гражданства, сказал он.

Новая Зеландия уже давно выступает за изменения с тех пор, как в 2001 году были изменены визовые правила, из-за чего народу киви в Австралии стало сложнее получить гражданство.

По заявлению лейбористского правительства Австралии, реформа приведет права новозеландцев в большее соответствие с правами австралийских эмигрантов, проживающих в Новой Зеландии.

По данным Министерства иностранных дел и торговли Австралии, в Австралии проживает около 670 000 граждан Новой Зеландии, а в Новой Зеландии проживает около 70 000 австралийцев.

С 2001 года новозеландцы в Австралии могут жить там по визе специальной категории. Хотя она позволяет им оставаться в Австралии на неопределенный срок, получить вид на жительство и гражданство оказалось гораздо сложнее.

Премьер-министр Крис Хипкинс сказал, что это объявление сблизило страны.

"Это самое большое улучшение прав новозеландцев, живущих в Австралии, за последнее поколение", - сказал он.

В этом году исполняется 40 лет соглашению о более тесных экономических отношениях между двумя странами, а также 50 лет соглашению о поездках через Тасманию, которое позволило жителям каждой страны жить и работать в другой стране.