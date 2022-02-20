Австралія 21 лютого вперше за два роки прийме туристів

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Австралія вперше прийме іноземних туристів у понеділок після майже двох років закриття кордонів, покладаючись на високі показники вакцинації від COVID-19, щоб вижити в умовах пандемії у міру зниження кількості випадків зараження. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.