Австралія 21 лютого вперше за два роки прийме туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Австралія вперше прийме іноземних туристів у понеділок після майже двох років закриття кордонів, покладаючись на високі показники вакцинації від COVID-19, щоб вижити в умовах пандемії у міру зниження кількості випадків зараження. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
"Чекання закінчено", - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон на недільному брифінгу в міжнародному аеропорту Мельбурна.
Деталі
Чи повернуться мандрівники на острівний континент, прозваний "фортецею Австралія" через суворий прикордонний контроль, ще невідомо. Уряд сподівається стимулювати зростання сектора до пандемії – реальний валовий внутрішній продукт туризму збільшився на 3,4% у 2018-2019 роках порівняно із загальним зростанням ВВП на 1,9%.
Австралія почала поступово відкриватися з листопада, спочатку дозволяючи австралійцям в'їжджати та виїжджати, а потім приймаючи іноземних студентів та деяких робітників. З понеділка можуть в'їхати туристи та ділові мандрівники.
Повністю вакцинованим туристам не потрібно буде проходити карантин, але тим, хто не отримав подвійну дозу вакцини, знадобиться звільнення від поїздок для в'їзду в країну, і вони підпорядковуватимуться вимогам карантину штату та території.
Доповнення
Відкриття Австралії для туристів є прикладом переходу уряду від суворого підходу до намагання жити з вірусом та вакцинації населення, щоб звести до мінімуму смертність та тяжкі захворювання.
Більшість із 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом у країні сталися з моменту появи варіанта Omicron наприкінці листопада. Але через один з найвищих у світі показників вакцинації — понад 94% людей віком 16 років і старше, які отримали дві дози вакцини — загинуло трохи менше 5 000 осіб, що становить лише невелику частину показників, які спостерігаються у багатьох інших розвинених країнах.
У неділю в країні було зареєстровано понад 16 600 випадків захворювання на коронавірус і 33 випадки смерті, в основному в трьох найбільш густонаселених штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Квінсленд.