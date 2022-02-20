Австралия 21 февраля впервые за два года примет туристов

Цитата

"Ожидание закончено", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон на воскресном брифинге в международном аэропорту Мельбурна.

Детали

Вернутся ли путешественники на островной континент, прозванный "крепостью Австралия" из-за строгого пограничного контроля, еще неизвестно. Правительство надеется стимулировать рост сектора до пандемии - реальный валовой внутренний продукт туризма увеличился на 3,4% в 2018-2019 годах по сравнению с общим ростом ВВП на 1,9%.

Австралия начала постепенно открываться с ноября, сначала позволяя австралийцам въезжать и выезжать, а потом принимая иностранных студентов и некоторых рабочих. С понедельника могут въехать туристы и деловые путешественники.

Полностью вакцинированным туристам не нужно будет проходить карантин, но тем, кто не получил двойную дозу вакцины, понадобится освобождение от поездок для въезда в страну, и они будут подчиняться требованиям карантина штата и территории.

Дополнение

Открытие Австралии для туристов является примером перехода правительства от строгого подхода к попыткам жить с вирусом и вакцинации населения, чтобы свести к минимуму смертность и тяжелые заболевания.

Большинство из 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом в стране произошли с момента появления варианта Omicron в конце ноября. Но из-за одного из самых высоких в мире показателей вакцинации — более 94% людей в возрасте 16 лет и старше, которые получили две дозы вакцины — погибло чуть менее 5 000 человек, что составляет лишь небольшую часть показателей, которые наблюдаются во многих других развитых странах.

В воскресенье в стране было зарегистрировано более 16 600 случаев заболевания на коронавирус и 33 случая смерти, в основном в трех наиболее густонаселенных штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.