"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!

ukru
29 березня, 17:57 • 220291 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 285983 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 245505 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 281671 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 250157 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 192252 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 185333 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158919 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 490196 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174620 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 156786 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 165278 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 102266 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 122743 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 111647 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 345296 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 490219 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 529902 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 530263 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 432801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 156786 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 286016 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161816 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153756 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125682 перегляди
Актуальне
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!

"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!

Київ • УНН

 • 187598 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. 27 вересня у всеукраїнській мережі мультимаркетів “Аврора” стартувала благодійна ініціатива “Козаки та Аврора”, спрямована на збір коштів для відновлення шкіл України. Акція реалізується в партнерстві з фандрейзинговою платформою UNITED24, в межах напряму “Відбудова України”, передає УНН.

У 2022 році завдяки благодійній ініціативі «Козаки та Аврора» зібрали понад 7 мільйонів гривень на дрони для Збройних Сил України. Відчуваючи неймовірну підтримку кожного українця, «Аврора» вирішила перезапустити акцію для нової справи.

Мета цьогорічного збору не менш важлива — кошти будуть спрямовані на відновлення шкіл. Рушійною силою ініціативи стануть самі діти, адже головний продукт акції — пригодницька мобільна гра «Козаки та Аврора. У пошуках скарбів».

Однак долучитися до ініціативи може кожен! З 27 вересня по 8 листопада 2023 року в магазинах «Аврори» можна придбати фішки з унікальними героями. Також у межах акції «Козаки та Аврора» продаються посібник до гри та тубуси, де ховаються два рідкісні герої.

Оживити персонажів та розблокувати зброю в доповненій реальності допоможе QR-сканер в додатку — і можна вирушати на пошуки скарбів зі своєю командою! На гравців чекають морські пригоди, захопливі баталії, яскраві локації, а головне — призи за результатами ігрового рейтингу!

Кампанія розроблена за підтримки компанії «Art Nation Loyalty», яка створила гру з унікальними персонажами, акційні товари, та супутні рекламні матеріали. Весь прибуток від продажу акційних товарів буде спрямований на відбудову шкіл України.

Допоможемо відновити українські школи та забезпечити якісну освіту нашим дітям. Більше інформації про акцію — на сайті компанії, у соцмережах та у магазинах мережі «Аврора». Збираймо, граймо, допомагаймо!

Аврора — українська мережа мультимаркетів низьких цін, заснована на Полтавщині у 2011 році. На 2023 рік компанія має понад 1000 магазинів, які представлені в кожному регіоні України.

Ритейлер працює у форматі one dollar store, забезпечує українців продуктами харчування та товарами непродовольчих груп. Разом з цим компанія регулярно ініціює соціальні проєкти, що спрямовані на підтримку українців та ЗСУ.

Art Nation Loyalty — продюсерська компанія, яка спеціалізується на розробці гейміфікованих програм лояльності для ритейлерів та розробляє товари-блокбастери. Поєднуючи актуальні тренди, технології та ігрові механіки, компанія створює особливі моменти для покупців та додатковий прибуток для ритейлу.

Компанія працює на перетині мистецтва, маркетингу та діджитал-контенту, створюючи унікальні продукти, поєднуючи елементи ігрових практик для досягнення цілей клієнта.

UNITED24 — ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За майже 16 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 470 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73