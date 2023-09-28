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"Аврора" возвращает любимых Козаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!

"Аврора" возвращает любимых Козаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!

Киев • УНН

 • 187597 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. 27 сентября в всеукраинской сети мультимаркетов “Аврора” стартовала благотворительная инициатива “Козаки и Аврора”, направленная на сбор средств для восстановления школ Украины. Акция реализуется в партнерстве с фандрейзинговой платформой UNITED24, в рамках направления “Восстановление Украины”, передает УНН.

В 2022 году благодаря благотворительной инициативе «Козаки и Аврора» собрали более 7 миллионов гривен на дроны для Вооруженных Сил Украины. Чувствуя невероятную поддержку каждого украинца, «Аврора» решила перезапустить акцию для нового дела.

Цель нынешнего сбора не менее важна — средства будут направлены на восстановление школ. Движущей силой инициативы станут сами дети, ведь главный продукт акции — приключенческая мобильная игра «Козаки и Аврора. В поисках сокровищ».

Однако присоединиться к инициативе может каждый. С 27 сентября по 8 ноября 2023 года в магазинах «Авроры» можно приобрести фишки с уникальными героями. Также в рамках акции «Козаки и Аврора» продаются руководство к игре и тубусы, где прячутся два редких героя.

Оживить персонажей и разблокировать оружие в дополненной реальности поможет QR-сканер в приложении — и можно отправляться на поиски сокровищ со своей командой. Игроков ждут морские приключения, захватывающие баталии, яркие локации, а главное — призы по результатам игрового рейтинга.

Кампания разработана при поддержке компании «Art Nation Loyalty», которая создала игру с уникальными персонажами, акционные товары, и сопутствующие рекламные материалы. Вся прибыль от продажи акционных товаров будет направлена на восстановление школ Украины.

Поможем восстановить украинские школы и обеспечить качественное образование нашим детям. Больше информации об акции — на сайте компании, в соцсетях и в магазинах сети «Аврора». Собираем, играем, помогаем.

Аврора — украинская сеть мультимаркетов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. На 2023 год компания имеет более 1000 магазинов, которые представлены в каждом регионе Украины.

Ритейлер работает в формате one dollar store, обеспечивает украинцев продуктами питания и товарами непродовольственных групп. Вместе с этим компания регулярно инициирует социальные проекты, направленные на поддержку украинцев и ВСУ.

Art Nation Loyalty — продюсерская компания, которая специализируется на разработке геймифицированных программ лояльности для ритейлеров и разрабатывает товары-блокбастеры. Сочетая актуальные тренды, технологии и игровые механики, компания создает особые моменты для покупателей и дополнительную прибыль для ритейла.

Компания работает на пересечении искусства, маркетинга и диджитал-контента, создавая уникальные продукты, сочетая элементы игровых практик для достижения целей клиента.

UNITED24 — инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За почти 16 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 000 000 долларов. Среди послов UNITED24 — певица и актриса Барбра Стрейзанд, американские актеры Марк Хэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, британский предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, шеф-повар Хосе Андрес, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик и Александр Зинченко.

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