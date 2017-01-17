Авіаудару завдали по табору біженців у Нігерії, близько 50 осіб загинули

Як пише видання, трагічний інцидент стався на північному сході країни в штаті Борно.

AFP наводить слова місцевого жителя на ім'я Абба АБІС: "Щонайменше 25 людей загинули, поранені набагато більше". У той же час організація "Лікарі без кордонів" заявила, що її співробітники нарахували 120 поранених і 50 убитих.

Представник нігерійських військових підтвердив факт нанесення помилкового удару по мирних жителях, повідомляє агентство Reuters.