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Авіаудару завдали по табору біженців у Нігерії, близько 50 осіб загинули

Авіаудару завдали по табору біженців у Нігерії, близько 50 осіб загинули

Київ • УНН

 • 9179 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Від 25 до 50 осіб загинули в Нігерії у результаті авіаційного удару, завданого помилково урядовими силами по табору біженців під час операції проти екстремістського угрупування "Боко харам", передає УНН із посиланням на ТАСС.

Як пише видання, трагічний інцидент стався на північному сході країни в штаті Борно.

AFP наводить слова місцевого жителя на ім'я Абба АБІС: "Щонайменше 25 людей загинули, поранені набагато більше". У той же час організація "Лікарі без кордонів" заявила, що її співробітники нарахували 120 поранених і 50 убитих.

Представник нігерійських військових підтвердив факт нанесення помилкового удару по мирних жителях, повідомляє агентство Reuters.

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