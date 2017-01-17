Авиаудар нанесли по лагерю беженцев в Нигерии, около 50 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. От 25 до 50 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке правительственными силами по лагерю беженцев во время операции против экстремистской группировки "Боко харам", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, трагический инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Борно.
AFP приводит слова местного жителя по имени Абба АБИС: "По меньшей мере 25 человек погибли, ранены еще больше". В то же время организация "Врачи без границ" заявила, что ее сотрудники насчитали 120 раненых и 50 убитых.
Представитель нигерийских военных подтвердил факт нанесения ошибочного удара по мирным жителям, сообщает агентство Reuters.