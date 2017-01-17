Авиаудар нанесли по лагерю беженцев в Нигерии, около 50 человек погибли

Как пишет издание, трагический инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Борно.

AFP приводит слова местного жителя по имени Абба АБИС: "По меньшей мере 25 человек погибли, ранены еще больше". В то же время организация "Врачи без границ" заявила, что ее сотрудники насчитали 120 раненых и 50 убитых.

Представитель нигерийских военных подтвердил факт нанесения ошибочного удара по мирным жителям, сообщает агентство Reuters.